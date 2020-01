Buscan a empresarios por 7,5 toneladas de cocaína

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio un informe detallado sobre la confiscación de 7,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, droga que fue encontrada el miércoles de la semana pasada mezclada en un cargamento de 22 toneladas ulexita, mineral que pretendía ser sacado del país en varios camiones de la empresa Borobrasbol.



El hallazgo se produjo en la localidad de Patacamaya, donde personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) intervino los vehículos de alto tonelaje y los trasladaron hasta El Alto, donde luego de un procedimiento químico se pudo determinar que el 34,5% del total del cargamento, supuestamente legal, era cocaína de máxima pureza.



"El traslado se estaba haciendo a cargo de la empresa Borobrasbol, que cuenta con las licencias para la exportación de estos minerales", explicó Romero y detalló que el operativo se ejecutó luego de varios meses de investigación y seguimiento realizado por agentes del Grupo de Inteligencia Operaciones Especiales (GIOE) de la Felcn.



Como consecuencia de las acciones fueron detenidos David Elías Suárez Carvalho, Luis Fernando Suárez Suárez y José Manuel Pérez Murguía. De acuerdo con el ministro, todos tienen relación directa con la empresa, ya que son abogados y responsables de la firma que estaba llevando adelante este movimiento ilícito. Los acusados han sido puestos a disposición de la Fiscalía.

"El operativo se sigue desarrollando. Estamos en busca de los propietarios de la empresa Borobrasbol", añadió el ministro y precisó que se han intervenido dos inmuebles y una oficina en Santa Cruz y Cochabamba.



En este último departamento es el domicilio legal de la firma involucrada en este caso de narcotráfico, el segundo de mayor impacto en lo que va de este año, ya que a mediados de enero se encontró 8 toneladas de cocaína mezcladas en un cargamento de 80 toneladas de sulfato de bario, que pretendía ser sacado del país a través de Yacuiba y su destino final era Costa de Marfil, África.



Aquella vez el cargamento ilícito fue valuado en poco más de $us 640 millones. Las 7,5 toneladas de clorhidrato de cocaína camufladas en la ulexita, tienen un valor de más de $us 100 millones en Honduras, el primer destino al que debía llegar. Pero en territorio estadounidense se estima que cada kilo de cocaína costaba $us 50.000, por lo que la Felcn cree que el golpe que se dio a los narcotraficantes con la intervención del cargamento fue de más de $us 379 millones.,

Aquí estaba camuflada la cocaína de alta pureza

Qué es la ulexita



La ulexita es un mineral que se forma en suelos bolivianos y guarda en sus propiedades grandes potencialidades industriales que son explotadas. El sodio, calcio, boro, oxígeno y agua, son elementos que se encuentran en la naturaleza y unidos forman la ulexita, un mineral que surge en los salares del país.



En el ramo industrial, los elementos químicos de la ulexita son refinados, logrando extraer: boro, sodio, calcio, potasio, aluminio, litio, magnesio y hierro que combinados entre sí y con otras sustancias resultan ser valiosos compuestos como el bórax, que tiene una amplia aplicación en la industria.



En la primera etapa de separación de los componentes del mineral, se obtiene el bórax refinado (Na2B4O7), con aplicaciones en la agricultura como fertilizante. El bórax deshidratado o fundido es utilizado principalmente en el abrillantado de las cerámicas; el ácido bórico es usado en minería para la separación de minerales y metales, en pigmentos y vidriados, así como en la industria farmacéutica.



Otros compuestos que resultan del refinamiento del mineral son: el anhídrido bórico que se aplica a los cristales y el borato sódico que sirve como insecticida y para la limpieza del metal.