Juanes: "Me la jugaré totalmente por la paz"

El cantante Juanes expresó su apoyo incondicional a la paz en Colombia, en reacción a la divulgación de una imagen suya con un mensaje llamando a votar en contra de un eventual plebiscito para validar las negociaciones del gobierno con la guerrilla FARC.



"Mi sueño, desde que tengo conciencia social, ha sido, es, y será, soñar con una Colombia incluyente. Me la jugaré totalmente por La Paz", aseguró Juanes en su cuenta de Twitter.



El cantante, ganador de dos Grammy y 19 Grammy Latino, hizo esta afirmación luego de publicar en la misma red social una imagen suya, que aseguró es "un montaje descarado", en la que se le ve con una camiseta que dice "Yo quiero la paz ¿y tú? Vota no".



"Si tú me conocieras bien, sabrías que jamás apoyaría algo como esto. Esta imagen es un montaje descarado", dijo el artista colombiano al colocar la foto en la que parece que estuviera haciendo campaña por el "No" en el plebiscito que se organizará para que los colombianos refrenden el acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla FARC esperan firmar próximamente.



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y el gobierno de Santos negocian desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo, en el que también han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando al menos 260.000 muertos.



"Siempre he pensado que el diálogo es mejor que la guerra. No son suficientes ya los muertos que han caído? Campesinos, soldados, civiles?", escribió el popular músico.

La imagen que el artista denuncia