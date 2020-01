Cautela con el segundo aguinaldo. El ministro de Economía, Mario Guillén, ha decidido ser cauto con la proyección del crecimiento económico y el segundo aguinaldo. Ayer, cuando le preguntaron sobre el beneficio, consideró que era un tema muy sensible, por lo que prefería esperar los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En noviembre de 2013 se estableció, mediante decreto, que el segundo aguinaldo, denominado Esfuerzo por Bolivia, se pagaba cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5%. Despolitizar este beneficio es mejor, ya que anunciar su pago o no, sin datos oficiales, puede generar falsas expectativas.



Los jueces y el rigor judicial. El Consejo de la Magistratura destituyó a los jueces Mery Yanet Mojica, Alberto Luis Paz, Yovanna Gómez y Rubén Ribera, todos de Santa Cruz. A los dos primeros por haber sentenciado a 30 años sin derecho a indulto a un inocente y a los otros dos por poner cara a cara a una menor con su agresor sexual en plena audiencia. Para David Rosales, representante de la Asociación de Magistrados de Bolivia, no se actuó de forma correcta en la destitución y cree que solo correspondía la suspensión para dar lugar a que puedan defenderse en el debido proceso. Más allá del debate de las formas sobre cómo aplica una mala praxis jurídica, queda como jurisprudencia lo que no deben hacer los administradores circunstanciales de justicia.

Jugadores aburguesados y Alejandro Chumacero estuvo desconocido fue el polémico análisis que hizo César Salinas, presidente de The Strongest, tras el empate con Lanús en La Paz, lo cual tensionó su relación con los jugadores atigrados, especialmente con Chumacero, que se negó a ser transferido a Independiente.