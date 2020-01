Evitan revelar si pedirán detención para Achacollo

El Ministerio Público no quiere revelar si pedirá la detención preventiva como medida cautelar para Nemesia Achacollo. La exministra de Desarrollo Rural y Tierras pasó su primera noche en celdas judiciales y se prevé que mañana se defina su situación jurídica.



"Esa respuesta yo quisiera darla. No quiero dar la respuesta por ahora, tenemos una estrategia, sería como dar armas al enemigo, nosotros somos conscientes de la situación legal y de la necesidad de igualdad", señaló en entrevista a radio Compañera el Fiscal de Distrito, Edwin Blanco.



En la víspera Achacollo se presentó a reanudar sus declaraciones, tras un cuarto intermedio por la búsqueda de documentos originales y problemas de salud. Cerca de las 18.30 se definió que sea aprehendida por la presunta comisión de tres delitos dentro del caso Fondo Indígena.



"No hemos hecho caso a ninguna presión política. No quiero dar nombres, pero hemos visto que han habido personas que de mala fe se han querido atribuir que han iniciado el proceso por el fondo indígena", agregó el investigador.



Explicó además que "no se trata de procesar de gente inocente, gente sobre la que no existe ningún indicio. Consideramos que los indicios son serios, pero no estamos en un juicio y mañana verá la juez si nuestros indicios serán sólidos".



Detalló que "hoy se presenta la resolución de imputación formal, que gira en torno a tres delitos, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito (...) El juez tiene 24 horas para definir la situación de Nemesia Achacollo".



De acuerdo al Ministerio Público, "Achacollo aprobó el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley como ser el informe técnico, financiero y jurídico antes de emitir la correspondiente resolución ministerial".



La Contraloría General denunció, en diciembre de 2014, un daño económico de 71 millones de bolivianos; una intervención que se realizó al Fondo Indígena cuantificó el daño en 102 millones, por la existencia de proyectos inconclusos y fantasmas.