Abel Galo de la Barra Cáceres: “Me pongo al nivel de Brasil en capacidad de reacción”

No tiene dudas en comparar las policías de la región con la boliviana. El general Abel de la Barra destaca el armamento de la institución y explica las estrategias que se ejecutarán para evitar más crímenes.El crimen organizado tiene una tendencia: superar en calidad y cantidad el armamento que tienen las policías de todo el mundo. Sin embargo, la Policía boliviana cuenta con su armamento, no suficiente, pero efectivo. Tenemos ametralladoras, fusiles para realizar este tipo de trabajos, quisiéramos tener más cantidad, pero son limitados. Ahora, de que hay equipos de las mafias que superan, es cierto, pero no es tanto. Supimos lograr un buen armamento.Estas organizaciones criminales hicieron juramento e hicieron de las cárceles sus centros de operaciones. En Brasil, en Campo Grande, nos enteramos de muchas cosas e inmediatamente ocurrió el asalto en Santa Cruz; fuimos a Brasil para reunirnos. Ellos son nuestros admiradores número uno, pese a tener todo el equipamiento, pese a tener toda la infraestructura, sus resultados no son tan eficaces como el de nosotros, con humildad reconozco que pese a no contar con todo ello, me pongo a un nivel igual al de los brasileños en capacidad de reacción, de entrenamiento.Se hará una firma de convenio el 26 de este mes y se tomará determinaciones al respecto sobre estos oficiales de enlace que se requiere para la inteligencia. Eso se hará entre autoridades estatales y nosotros responderemos a la confianza que brinda el Estado.No quiero pecar de alarde y por eso no hago mucho caso a lo que dicen varias personas. Lo que hicimos nosotros lo hubiera hecho cualquier ciudadano, hubiera actuado de igual forma. Imagínese encontrarse con gente que tiene desprecio por la vida, se actuó de acuerdo a la normativa.