Taiwán y China realizan el primer intercambio de espías desde 1949

Taiwán y China realizaron el pasado 13 de octubre el primer intercambio de espías entre ambos territorios desde 1949, según informó este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa de la isla, el general Luo Shuo-he, en rueda de prensa.



Dos taiwaneses condenados en 2006 por espionaje a favor de la isla, los coroneles Chu Kang-hsu y Hsu Chang-kuo, fueron puestos en libertad en China y a cambio Taiwán liberó al chino Li Zhihao, condenado a cadena perpetua por espionaje, y está considerando poner en libertad a otro preso cuyo nombre no se ha hecho público.



"Este es el primer intercambio de este tipo y reviste gran significado histórico y político", comentó hoy el diario taiwanés "Zhongguo Ribao" ("Tiempos Chinos") en su edición digital.



Luo explicó que los agentes taiwaneses fueron secuestrados en territorio vietnamita y trasladados a China, donde fueron sentenciados a cadena perpetua y muerte y después se les conmutaron sus condenas por 20 años de prisión.



Ambos trabajaban para la Oficina de Inteligencia Militar de la isla y uno de ellos, el coronel Chu Kung-hsun, era el jefe de las operaciones de espionaje taiwanés en el gigante asiático, añadió el portavoz.



El espía chino, natural de Hong Kong, llevaba 16 años encarcelado en Taiwán cuando la isla accedió a concederle la libertad condicional.



Pese a que el intercambio se produjo en octubre, el portavoz presidencial de Taiwán, Charles Chen, atribuyó este acuerdo a "la buena voluntad generada" por la preparación para la histórica entrevista entre el presidente taiwanés, Ma Ying-jeou, y su homólogo chino, Xi Jinping, celebrada el 7 de noviembre en Singapur.



Taiwán y China se acusan con frecuencia de espionaje y condenan a supuestos espías de la otra parte.



Tan solo en 2015, ya han sido condenados en la isla un capitán del servicio de inteligencia, un ex general de división, un ex coronel y un vicealmirante taiwanés retirado por espionaje a favor de China.