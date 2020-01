Nicky Jam: “fue muy duro; toqué fondo”

Rodeado de media docena de guardaespaldas camina sigilosamente por los pasillos del Radisson Hotel y levanta la mano para responder el saludo de un par de fans, que ha logrado ingresar al establecimiento, y le gritan: ¡hola Nicky Jam!

El estadounidense, descendiente de puertorriqueños, que interpreta el hit El amante, está cansado. Al principio accedió a hablar con cinco medios, pero al final solo recibió a tres y por tiempo limitado. Su gente es rígida con los periodistas bolivianos que esperaron horas para conversar con él. Finalmente, se comprometió a contestarle a EL DEBER por correo. Y cumplió su palabra.

El ave fénix del reguetón

La mitología griega cuenta la leyenda del ave fénix, que dice ser capaz de renacer de sus propias cenizas y esto es por lo que atravesó el artista hace más de un lustro, cuando la cocaína le ganaba la batalla a su fuerza de voluntad. “Fue muy duro; toqué fondo. Me dije a mí mismo, que si no salgo de esto no valgo nada, a pesar de la fama”, cuenta.



Fénix lo lleva por delante, incluso en enero de este año lanzó su séptimo álbum de estudio con este nombre. El disco contiene 26 canciones y entre los colaboradores figuran su grandes amigos Daddy Yankee y J Balvin.

Consultado sobre las declaraciones de este último de no cantar para los latinos, Nicky señala que J Balvin es como su hermano y que respeta su opinión, pero que él prefirió producir discos para ese público. “Yo voy a tratar de cantarle a todos”, dice.

Más cerca de Dios

“Con Dios todo, sin Dios nada”, es el lema que mantiene el reguetonero luego de superar sus adicciones, aunque asegura que pedirá perdón por siempre (como su canción) a su familia, a sus fans y a sí mismo.

“Lo pude superar y estamos de nuevo en la fama hace cinco años, y vamos a trabajar por estar 20 más”, finaliza el artista que el viernes demostró a Santa Cruz que nada es imposible.