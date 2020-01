Fiscalía indaga y cita por trata al dueño de Katanas

La Fiscalía departamental de La Paz emitió una citación para el propietario del club nocturno Katanas, Marco Cámara, investigado por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas. La citación estipula que debe presentarse este martes 13 de septimbre, a las 8.30.



Nohemy Cámara, la hija del convocado, presentó en febrero una denuncia contra su padre por este tema. Sin embargo, la semana pasada una ciudadana brasileña declaró en La Paz, y relató que fue traída con engaños por Cámara y otras personas, y que una vez en territorio boliviani, le quitaron su pasaporte y la sometieron a explotación sexual hasta que pague el costo de sus pasajes y su llegada.



El documento emitido por la fiscal Mónica de la Riva Irahola alerta que si Cámara no se presenta, emitirá una orden de aprehensión en contra suya. Además, salieron citaciones similares para el administrador de Katanas, Gustavo Fernández, y Sandra Inés Cámara, a la misma hora.



El viernes, cuando Gustavo Fernández ofrecía una conferencia de prensa en el mismo local, llegó el investigador para entregar la citación. Los guardias cerraron las puertas, y le dijeron que el ejecutivo no se encontraba en el lugar cuando todos los periodistas lo vieron.



La hija de Cámara, en su denuncia, relató : “Yo trabajé con mi papá obligada, desde que tenía 15 años. Me decía que si no lo colaboraba, algo les iba a pasar a mi mamá y a mi hermano”. Dijo a este medio que fue testigo de un tratamiento similar con muchas otras personas, no solamente de parte de su padre, sino también de otros funcionarios del local.



“He visto a muchas chicas llorar, ellas me han dicho que fueron engañadas, traídas al país y una vez aquí fueron víctimas de abusos terribles”, dijo.



Un asistente de Cámara en Santa Cruz, Juan Carlos Aguilar señaló que “Nohemy está mal de la cabeza. Ella intentó suicidarse como tres veces, ha estado internada en siquiátricos, ella nunca ha trabajado en ningún local”, respondió.



La hija de Cámara confesó que, efectivamente, intentó suicidarse. “Imagínese, es demasiado para una jovencita, me recogían a las 3:00 de la madrugada para ir al local a contar las botellas y cerrar la caja. Trabajaba hasta casi el mediodía. Me llenó de frustración, además que el ambiente es terrible”.