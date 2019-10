Imputan a ex jefe del Fondo Indígena

El fiscal de la División Anticorrupción, Javier Flores, imputó este viernes al ex jefe administrativo del Fondo Indígena, Edgar Foronda, por el mal manejo de al menos 100.000 bolivianos de esa institución, quien ayer fue aprehendido.



"Foronda quien fue convocado para que preste su declaración informativa se acogió al derecho del silencio, por lo que no hizo el descargo sobre el dinero que le entregaron y por esa razón se ordenó su aprehensión", dijo el fiscal.



Flores, quien presentó la imputación, aunque no especificó los delitos, dijo que será la autoridad jurisdiccional y en audiencia cautelar donde se defina la situación legal del ex funcionario del Fondo Indígena.



Foronda, pasó la noche en los calabozos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y será remitido en próximas horas a celdas judiciales a la espera de sus medidas cautelares.