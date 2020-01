Piedad Córdoba lanza su candidatura a la Presidencia de Colombia

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba anunció este martes su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018 y afirmó que su proyecto de campaña estará "alejado de las cúpulas" para hacer equipo con la sociedad. "Anuncio al país que voy a ser candidata y seré presidenta de Colombia en 2018", escribió Córdoba en su cuenta de Twitter.



La exsenadora, que fue del Partido Liberal, aseguró que buscará la Presidencia en las elecciones de mayo de 2018 con un proyecto "de base y de la gente", por lo cual iniciará una recolección de firmas en todo el país para presentar una campaña "alejada de las cúpulas y las castas".



"La mayoría ciudadana ya no se siente representada por esa vieja política que ni le habla de sus problemas ni los resuelve. Es tiempo de hacer equipo con la sociedad", agregó.



Córdoba también aclaró las dudas sobre la posibilidad de ser candidata de las FARC al manifestar que no sabe los pasos que dará esa guerrilla una vez deje las armas y se convierta en un partido político. "No tengo la menor idea sobre las decisiones que vayan a tomar las FARC en el congreso de la conformación de su partido y de este me imagino que va a surgir o su apoyo a algún candidato o su propio candidato", dijo a periodistas.



El 27 de septiembre de 2010, Córdoba fue destituida e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos por la Procuraduría (Ministerio Público) colombiana por presunta colaboración con las FARC.

Esa sanción se basó en pruebas extraídas de los computadores del antiguo número dos de las FARC, Luis Edgar Devia Silva, alias "Raúl Reyes", muerto en una operación militar colombiana en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.



Dicha inhabilidad fue anulada por el Consejo de Estado en agosto de 2016 bajo el argumento de que no había garantía de que los archivos en los que se basó la decisión de la Procuraduría fueran verídicos.