Ladrones robaron hasta el "inodoro"en la casa de Adolfo Pérez Esquivel

Un grupo de ladrones ingresaron a la vivienda del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien denunció este lunes que su casa ubicada en el barrio San Eduardo del Mar, en la zona sur de Mar del Plata, fue totalmente desvalijada y que "se llevaron hasta el inodoro".



"Yo hace 50 años que estoy en la zona nunca hubo inconvenientes como este. Reventaron la casa, se llevaron todo, rompieron puertas y ventanas y se llevaron la cocina, la heladera y hasta el inodoro", explicó a medios argentinos, según publicó Clarín.



Pérez dijo que el robo a su casa fue "hace una semana. La saquearon... Rompieron rejas, rompieron todo. Ahora espero viajar pasado mañana, trataré de ver, hablar con la policía".



"El año pasado saquearon 42 casas en el barrio. Todo queda en la total y absoluta impunidad. Es tremendo esto. Entonces estamos en un estado de indefensión total. Es lo grave que se está produciendo en Mar del Plata y si bien han colocado policías, que no sabemos por qué no patrullan, no hay seguridad ninguna", se quejó.