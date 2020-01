Él conquistó el corazón de Selva Jiménez

Durante mucho tiempo se especuló en las redes sobre quién sería el afortunado que conquistó el corazón de Selva Jiménez, que compartía constantemente románticos post. La participante de Esto es guerra (PAT) reveló el secreto con una foto, en la que está muy bien acompañada por un joven.

Herlan Vadillo (23) es amigo de Selva desde hace cinco años, pero a pesar de que se gustaban, no pudieron estar juntos hasta hace un mes. que se dio la oportunidad. "Por amigos en común nos volvimos a hablar y todo pasó muy rápido, pero cada vez me gusta más, así que me estoy tomando las cosas en serio", confesó la también modelo.

Les encanta ir al gimnasio y salir a comer, esas son las dos actividades que más comparten. Él no es un fanático de la televisión, estudia Agropecuaria y trabaja en el campo, mientras que ella es amante de la pantalla chica y estudia Ingeniería Comercial.