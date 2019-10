Voraz incendio disparó la emergencia municipal

El alcalde de Trinidad, Mario Suárez, declaró el viernes emergencia municipal por el incendio de grandes proporciones que se registró esta madrugada y que arrasó al menos 1.000 puestos de venta de la feria Villa Corina, ubicada al sur de la ciudad.



"Al declarar zona de emergencia, eso nos da la posibilidad de ayudarlos con carpas y víveres", dijo después de reunirse con los afectados en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).



La declaratoria de emergencia dispone, además, el uso de una parte de los 3,7 millones de bolivianos presupuestados para atender desastres.



El alcalde donó 5.000 bolivianos para cubrir las necesidades prioritarias de los afectados.



"Catastróficamente se vino el incendio. No sé de dónde, provocado no sé por qué, pero se perdió todo, no tenemos nada", lamentó el comerciante Gastón Velasco.



El COE y los comerciantes comenzarán las tareas de limpieza una vez que se enfríen los puestos de venta calcinados.



La Alcaldía de Trinidad autorizó el asentamiento temporal de los vendedores en una cancha aledaña al lugar del siniestro.

