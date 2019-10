Subcomandante policial se va y denuncia a la cúpula

Mirando las fotografías de cuando se recibió como subteniente de la academia nacional en la década de los 80, la generala Rosario Chávez llevó un vaso de agua a sus labios y bebió el trago más amargo de su vida.



Había sido desplazada del Alto Mando Policial sin explicaciones, seis meses y seis días después de que jurara como la primera mujer policía en alcanzar el subcomando general. Ayer se fue denunciando discriminación y corrupción en la cúpula de su institución.



“Tengo una lista de personas que está metida en corrupción, gente que ha extorsionado a los propios policías mandándoles a diferentes lugares, cobrándoles (...) Esas personas que fueron removidas por mí, por hechos de corrupción, ahora están volviendo a ocupar cargos jerárquicos”, dijo Chávez visiblemente afectada por lo que sucedió minutos antes.



La abogada de la generala Chávez, Paola Barriga, señaló que el primer indicio que tiene es el de discriminación, pero que revisará las leyes 101 y la orgánica de la institución para configurar, hasta el lunes, una demanda judicial.



El comandante de la Policía, general Ramiro Téllez, se refirió a este caso luego de su acto de reconocimiento en la Academia de Policías y dijo que no existe ninguna animadversión contra su camarada, e informó que ella será destinada a la Dirección de Educación y será la nueva rectora de la Universidad Policial (Unipol).



Sin dar mayores explicaciones del por qué remueve de su cargo a la exsubcomandante, Téllez reivindicó la Ley Orgánica de la Policía, que le confiere la discrecionalidad para designar a un subcomandante.



Respecto a las denuncias que existen sobre oficiales vinculados a hechos de corrupción y que tienen mando policial, Téllez dijo desconocer la denuncia. “Ella tiene las instancias para acudir a denunciar y sus oficinas no son la instancia adecuada”, dijo el general y añadió que todos se rigen por reglas internas de la Policía.



Según la generala Chávez, los policías que pagan por un destino, luego salen a las calles a recuperar lo que ‘invirtieron’ y de ese modo se crea la corrupción. Aseguró que tiene listas de departamentos del eje del país donde se recogió la denuncia.



Disciplina

En su discurso de circunstancia, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, demandó la disciplina y comportamiento de los policías y dijo que la jefatura policial fue removida de su cargo por un hecho que puso en peligro la seguridad del Estado, en clara referencia a la fuga del empresario peruano Martín Belaunde Lossio.



“Nuestro tribunal disciplinario debe imponer disciplina, en alguna oportunidad tendrá que asumir medidas ejemplificadoras. Ni modo”, advirtió el titular de la seguridad interna.



Lamentó que para esta nueva gestión no queda mucho y deslizó que este Alto Mando puede ser removido en seis meses. “No tenemos mucho tiempo, prácticamente un semestre”, dijo Romero