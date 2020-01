Snowden colabora con Jean-Michel Jarre

El músico francés Jean-Michel Jarre ha contado para su nuevo disco con la colaboración especial de Edward Snowden, el exanalista de la Agencia de la Seguridad Nacional (NSA) de EEUU que destapó el espionaje masivo de Estados Unidos a millones de personas tanto en su territorio como fuera de él.



Así lo anunció tanto su discográfica como el festival Sónar de Barcelona, en cuya próxima edición participará el célebre DJ y productor francés para presentar este nuevo trabajo, que llevará por título Electronica Vol. 2: The Heart of Noise.



Exit es el nombre del tema en el que ha colaborado Snowden y constituye, según la nota de prensa de la cita barcelonesa, "la consecuencia natural de la entrevista que ambos han mantenido en Moscú, donde Snowden vive actualmente bajo asilo político tras su revelación de secretos de Estado en 2013".



"Uno de los asuntos recurrentes del disco es la ambigua relación que establecemos con la tecnología. Por un lado tenemos el mundo en nuestro bolsillo, pero por otro este no deja de espiarnos", aseguró Jarre.