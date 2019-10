Al 99,4%, Bolivia le pone límite a Evo Morales

A 48 de horas de la votación, el Tribunal Supremo Electoral dio el resultado del cómputo oficial al 99,4%. La mitad más uno se opone a la reforma de la Constitución Política del Estado: el No a la modificación se impone con el 51,3% frente al Sí que alcanza el 48,6%.



Una estrecha diferencia (de 2,7%) mantuvo en vilo al país los últimos dos días en medio de supuestas denuncias de fraude que ocasionaron vigilias ciudadanas en los centros de cómputo de diferentes ciudades.



Pese a que aún queda por contar el 0,6% de los votos, el resultado es irreversible, así lo anunció el Tribunal Supremo Electoral a las 23:10 de este martes.



El resultado por departamentos



Chuquisaca. El No se impone con el 55,2% sobre el Sí, que tiene 44,7% de votos.



Pando. El No gana con el 53,9% frente al Sí, que tiene el apoyo del 46% de votantes.



Tarija. También vence la opción del No con 60,1% y el Sí obtiene 39,8%.



Oruro. Gana la opción del Sí con 52% de votos frente a 47,9% que logra el No.



Potosí. La opción del No gana con 53,4% mientras que el Sí obtiene el 46,1 de votos.



La Paz. El Sí se impone con el 55,7% frente al No que alcanza el 44,3%



Cochabamba. Gana la opción del Sí con el 54,8% frente al No que logra el 45,1%



Beni. El No, con 60,9%, supera al Sí con 39,1% de votos.



Santa Cruz. Al 99,68% del conteo oficial, el No alcanza 60,34% de votos frente a 39,66%. Este departamento es un caso especial, ya que el cómputo oficial se tendrá en dos semanas, cuando voten - el 6 de marzo - 24 mesas cuyo sufragio se vio imposibilitado por la quema del material electoral tras denuncias de irregularidades. Sin embargo, la variación de los porcentajes será mínima.



La consulta



El domingo alrededor de 6,5 millones de bolivianos, dentro y fuera del país, fueron convocados a las urnas. El objetivo era definir, mediante el voto, si se modificaba el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir que el presidente y vicepresidente puedan postularse hasta dos veces consecutivas a la reelección.



De haber ganado el Sí, Evo Morales y Álvaro García Linera podrían haber sido candidatos en las elecciones de 2019. Sin embargo, tras el rechazo a esta posibilidad por parte de la población, el Movimiento Al Socialismo deberá buscar nuevos líderes.



Con este resultado, se fijó un límite al evismo iniciado en 2006 cuando la dupla accedió al poder por primera vez con el 54% de aprobación, fue reelecto en dos ocasiones (2009 con el 64% y el 2014 con 60%) y arrasó en un referendo revocatorio, en 2008, alcanzando su pico más alto de popularidad: 67%.