Gobierno no cederá ante bloqueos del transporte

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó que el Gobierno no cederá ante el pedido de los transportistas de destituir al director de transportes, Javier Santibañez. Hay bloqueos en Cochabamba y Potosí, mientras que la Policía tiene la orden de liberar la transitabilidad.



"Es lamentable porque el sector del transporte libre está queriendo tomarse atribuciones que no le corresponden. No entendemos la decisión del transporte de perjudicar a la población porque es un tema que el Gobierno no va a negociar. No existe posibilidad de diálogo", señaló la autoridad en entrevista con la radio estatal.



Los datos indican que la Confederación Nacional del Transporte Libre instruyó a partir de esta jornada un paro nacional y bloqueos en rechazo de la designación del exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) como Director Nacional de Transportes.



"El argumento que ellos tienen es que es una persona que no sería respaldo para el transporte. No existe cuoteo en ninguna instancia del Gobierno y no existe ninguna denuncia formal contra esta persona. No hay justificación real", aseveró Claros.



Señaló que la Policía Boliviana se está encargando de liberar los puntos de bloqueo, uno ubicado en la carretera antigua a Potosí y otro en la población cochabambina de Tarata.