Alcalde de San Pablo, uno de los posibles presidenciables

El alcalde de San Pablo, el empresario Joao Doria, en un duro e inédito ataque al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se definió como una persona honesta y trabajadora, lo que, dijo, lo diferencia del ex jefe de Estado, que responde a cinco procesos por corrupción.

"Trabajo honestamente. Soy decente a diferencia de usted. Trabajé toda mi vida para tener un patrimonio moral que usted no tiene y yo si tengo. Mis hijos tienen orgullo porque tienen un padre que trabaja, un padre que no roba, un padre que es decente", afirmó Doria en un video dirigido a Lula y que publicó hoy en las redes sociales.



Doria, un empresario poco conocido en la política que sorprendió el año pasado al ser elegido alcalde de la mayor ciudad de Brasil para suceder a un correligionario e importante aliado de Lula, calificó al ex jefe de Estado como un "mentiroso", "cobarde" y "desinformado".



El ataque fue una respuesta a Lula que, la víspera, en una reunión del Partido de los Trabajadores (PT), calificó a Doria como un acomodado que nunca trabajó en su vida.

"Aquí está mi libreta laboral. Con 13 años de edad ya trabajaba y hacía algo que pocas veces usted hizo en la vida: trabajar", respondió el empresario vinculado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la formación del expresidente Fernando Henrique Cardoso.



Las graves denuncias de corrupción que salpican a varios líderes políticos brasileños, incluyendo a Lula y a los posibles candidatos presidenciales del PSDB, han convertido a Doria, contra el que no existe ninguna denuncia, en una apuesta de varios sectores para las elecciones presidenciales de 2018.