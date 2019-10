Los premios Oscar, bajo la sombra del racismo

Cuando se encienden los focos de los Óscar toda la atención se centra en los artistas nominados, pero este año las miradas también se dirigirán a los ausentes pues por segunda edición consecutiva de los grandes premios del cine no habrá ningún actor negro entre los candidatos.



El fantasma del racismo volvió a sobrevolar Hollywood al hacerse públicas en enero las nominaciones para la 88 edición de los Óscar, que se celebrará el 28 de febrero en Los Ángeles, y las protestas y la amenaza de un boicot por parte de la comunidad negra han marcado las semanas previas a la ceremonia.



Había actores negros que figuraban en algunas quinielas, como Will Smith ("Concussion"), Idris Elba ("Beasts Of No Nation"), Michael B. Jordan ("Creed") o Samuel L. Jackson ("The Hateful Eight"), pero finalmente todos los nominados fueron blancos, una situación que reactivó en las redes sociales la etiqueta de protesta #OscarsSoWhite (Óscar tan blancos) que ya tuvo eco en 2015.