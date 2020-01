Querella de Chile abre vía para absolver a los 9

El Servicio Nacional de Aduana de Chile le ha dado a Claudio Vila, abogado de la defensa boliviana, el documento que necesitaba para demostrar que los dos aduaneros y siete militares bolivianos detenidos por Carabineros, acusados por la Fiscalía de ese país por robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas, en realidad perseguían a tres contrabandistas.

Detenidos por Carabineros el 19 de marzo en un paso fronterizo, los nueve bolivianos han sido imputados por esos tres cargos por Hardy Torres, fiscal jefe de Pozo Almonte, bajo la presunción de que los funcionarios bolivianos atracaron con armas de fuego a camioneros chilenos en su territorio, acusaciones que la mismísima Michelle Bachelet justificó al señalar a los detenidos como “nueve personas extranjeras que estaban en territorio chileno cometiendo delitos”.

Pero ayer el diario La Tercera, de Chile, reveló que Roberto Castro, Sergio Arqueros y Mario Challapa, los camioneros que acusaron a los nueve bolivianos —primero con los carabineros, luego con la Fiscalía—, fueron imputados “como autores, cómplices y encubridores en el presunto delito de contrabando”, según se puede leer en la querella ingresada al Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, el 19 de mayo por María del Pilar Barrientos, del servicio aduanero chileno.

“Hemos solicitado a la Fiscalía que los antecedentes de esta denuncia del Servicio Nacional de Aduana sean agregados a la causa, a la carpeta de investigación de los nueve detenidos, ya que se trata de la prueba que corrobora que, efectivamente, los funcionarios bolivianos estaban persiguiendo a contrabandistas”, explicó Vila ayer a EL DEBER.

De hecho, el jurista ahora descartó la opción de que los nueve detenidos vayan a autoinculparse de delitos el próximo 20 de junio, en la audiencia programada por la justicia chilena. Es más, el abogado chileno contratado por el Ministerio de Justicia de Bolivia ha dicho que, si la querella de la Aduana chilena se suma a la prueba del documento de reporte del operativo contra el contrabando, se abre un camino legal que permite demostrar la inocencia por los cargos imputados y pedir su absolución.

La querella de la aduana

La denuncia penal que introdujo Barrientos a nombre de la Aduana chilena se da a conocer en la semana en la que los aduaneros de ese país mantienen un paro de actividades en protesta contra del Gobierno de Bachelet por acuerdos incumplidos.

Según el escrito divulgado por La Tercera, el 19 de marzo, Roberto Castro se encontraba en la zona fronteriza de Tulapampa (Chile), acompañado por Arqueros, quienes iban en un camión con “mercadería proveniente de la Zona Franca de Iquique, la que pretendía ingresar al vecino país (Bolivia) por el paso no habilitado fronterizo”.

De acuerdo con la querella de la Aduana, en otro vehículo iba Mario Challapa, que junto a otros transportistas, “esperaban las más favorables condiciones para la salida de las mercancías desde Chile hacia Bolivia”, valuadas en 161 millones de pesos chilenos (unos $us 240.000). Al ingresar los bolivianos, “con vehículos y armamento”, los transportistas abandonaron el lugar.

Críticas y sorpresa en Chile



Ni la presidenta Bachelet ni el canciller Heraldo Muñoz se han pronunciado sobre la querella de la aduana chilena por contrabando. Quién sí accedió a responder a EL DEBER fue Jorge Tarud, diputado chileno, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores. Pero no estaba bien enterado de la querella ayer, pese a la publicación en primera página de La Tercera.



“¿Estos transportistas eran los mismos que denunciaron a los bolivianos?”, preguntó Tarud, para luego decir: “Nosotros en Chile, de forma muy clara, tenemos separación de poderes. Hay que dejar que los fiscales hagan su trabajo y posteriormente, los jueces son los que deciden. No son ni los parlamentarios ni el Gobierno. ¿Para qué sacar conclusiones apresuradas si no tenemos todos los antecedentes?”.



En Bolivia, se llamó a Héctor Arce, ministro de Justicia, encargado de la estrategia de defensa de los nueve detenidos, pero no contestó. Quién sí lo hizo fue el también abogado Reymi Ferreira, ministro de Defensa, quien interpretó que esta querella por contrabando cambia todo y consolida el argumento boliviano.



“Esto confirma su inocencia y debe ser considerada por los fiscales (de Chile), se estaba analizando un juicio abreviado pero esta vez no debe ser sobre la base de la culpabilidad, eso es lo que sostiene el Gobierno y los familiares se pronunciaron sobre la misma línea”, respondió.



Otro fue el ministro de la Presidencia, René Martínez, que señaló ‘contradicciones’ en las versiones dadas por las autoridades chilenas sobre este caso que ya lleva 72 días de alargue y que ha creado otro foco de tensión bilateral, además de la polémica por la demanda marítima o la disputa por las aguas del Silala. Para Martínez la condición de contrabandistas de los camioneros chilenos acusados por la Aduana de ese país era evidente desde que se divulgó un video en el que los tres sindicados celebran la recuperación de su camión con un grupo denominado chuteros.