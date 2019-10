Patzi ve relegada a La Paz y cuestiona el estatuto

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, advirtió que el departamento se encuentra relegado por haber pensado primero en el Estado y no velar por sus propios intereses. Abogó por trabajar por una verdadera autonomía indígena.



"No pensamos en nosotros mismos, nunca fuimos egoístas, siempre pensamos en el otro. En esta época de autonomías nos corresponde pensar en nosotros mismos y eso pasa por construir una autonomías que refleje la lucha de los indígenas", afirmó dentro de su discurso en la sesión de honor de la Asamblea Departamental por la efeméride paceña.



En la víspera del 16 de julio, conmemoración de los 206 años de la gesta libertaria, la autoridad regional arremetió además contra el estatuto autonómico que será sometido a referéndum el próximo 20 de septiembre y lamentó que no vaya a generar una transformación.



"La cuestión indígena sigue siendo subordinada a la lógica colonial que todavía no hemos podido superar. No tenemos ningún plus en ese estatuto autonómico, algo que podíamos haber asegurado con más debate", lamentó el Gobernador.



Además reiteró sus críticas a los pocos recursos que reciben como Gobierno departamental, 433 millones de bolivianos para esta gestión y advirtió que producto de eso no se pueden asegurar obras grandes para el departamento.



Dentro de su intervención, el presidente en funciones, Álvaro García Linera, instó a las autoridades paceñas a invertir sus recursos en proyectos productivos para garantizar un manejo sostenible a largo plazo y un mejor crecimiento.



"Crecimiento del 1 al 1,5 por ciento por año y dado que la población crece al 2 por ciento, es verdad que el departamento en los tiempos neoliberales decreció y esto en la última época ha sido remontado, creciendo al 5,1 por ciento", explicó.