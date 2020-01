Pasó raspando su primer examen

Rusia dio su primer examen con miras al Mundial 2018, y lo pasó raspando. La Copa Confederaciones sirvió para sacar conclusiones, y una de ellas es que hay mucho por mejorar y que será difícil recomponer a un año del gran evento.

Cuando el turista llega a Rusia lo primero que se encuentra es con taxistas que hablan ruso y en su mayoría nada de inglés, uno de los idiomas universales. Ese problema ha llevado a que en la Copa Confederaciones haya muchas quejas. En los grandes hoteles sí hay personas que hablan inglés, pero sin la correcta pronunciación, que es otro inconveniente que debe ser resuelto rápido, quizás con algunos cursos intensivos, pero queda poco tiempo para ello.

También es un freno para los visitantes el wifi, que en unos casos tiene baja señal, y en otros simplemente no funciona para las computadoras portátiles, aunque con los teléfonos celulares no hay ese inconveniente. En la copa que se va muchos periodistas no pudieron usar sus computadoras, provocando quejas, pues tampoco en los hoteles hay el auxilio técnico.

En cuanto a las obras por terminar, van por buen camino, y las empresas constructoras trabajan a full para acabarlas antes del Mundial. Esta infraestructura inconclusa se observa en varios lugares, en especial en las cercanías de los estadios. A esto se agrega la falta de expectativa en las principales ciudades.

Entre las cosas positivas que deja este examen premundialistas está la seguridad, que es de primer nivel, y en ello los rusos demostraron tener experiencia, pues en la previa de los partidos el control al ingreso de los estadios fue excelente y sin molestar a los turistas; el buen trato primó para ello.

También destacó la atención en el interior de los escenarios, donde gran parte de los grupos para dar información a los espectadores son mujeres bien preparadas, identificadas con el color de uno de los patrocinadores del Mundial. Punto alto para la limpieza en las calles. Queda poco tiempo para el Mundial y los rusos deben trabajar mucho para no pasar raspando.