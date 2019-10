685 millones del Fondo Indígena fueron a cuentas privadas

A 968 cuentas particulares de autoridades y dirigentes de organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo se desembolsaron 685 millones de bolivianos, de forma irregular, denunció el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz.



"Son 968 cuentas particulares a las que se hizo desembolsos del Fondo Indígena por un total de 685 millones de bolivianos y solo 60 se hicieron en cuentas a nombre de proyectos. Eso muestra una acción absolutamente irregular", afirmó el legislador.



El legislador criticó que el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, haya justificado el fin de semana los desembolsos públicos a cuentas particulares, cuando la legislación lo prohíbe. "No es correcto que se hayan realizado a cuentas personales de los representantes legales, cuando la normativa no lo permite", declaró Ortiz.



La propia Comisión de Administración que tenía cada proyecto tenía como función abrir y manejar "la cuenta bancaria mancomunada a nombre del proyecto".



Por estas razones, Ortiz pide que se amplíen las investigaciones hacia el titular del Ministerio de Economía y Finanzas y el conjunto del directorio, por no haber prevenido a través de sus delegados en el directorio que estaban prohibidas ese tipo de transferencias.



Por otra parte, Ortiz se refirió a una lista de 20 personas entre autoridades y dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS que recibieron casi Bs 103 millones del Fondo Indígena, para proyectos productivos, no obstante están observados por su irregular manejo.



Una clasificación que realizó la bancada de UD identifica a 20 personas que se beneficiaron de por lo menos 102.898.896 bolivianos, en base al informe de la Interventora al Fondo Indígena que concluyó al igual que la Contraloría General del Estado identificando que existen proyectos inconclusos, pese a los desembolsos de recursos económicos.



En esta lista aparecen dirigentes como Melva Hurtado presidenta de la Confederación Indígena del Oriente Bolivia (CIDOB), que manejó casi 23 millones de bolivianos, le sigue Hubert Rivero a quien le desembolsaron 11.4 millones de bolivianos, con 8 millones de bolivianos aparece Victoria Justiniano.



También se puede observar los nombres de Julia Ramos exministra de Justicia y Jorge Choque senador del MAS. Aunque precisó que la nómina solo refleja las 20 personas que recibieron desembolsos millonarios y que en la lista completa aparecen nombres como el de la diputada Concepción Ortiz o de la senadora Felipa Merino Trujillo.