África inicia su carrera para llegar la Luna

Enviar la primera misión africana a la Luna para situar el continente en el mapa de la investigación científica, ofrecer a sus habitantes sus beneficios y promover entre sus jóvenes las matemáticas, la física y la ciencia espacial es el objetivo de la sudafricana Fundación para el Desarrollo del Espacio (FSD).



Para lograrlo, la FDS ya ha puesto en marcha la primera fase del proyecto: recaudar dinero para que instituciones especializadas de todo el continente definan, hasta noviembre de este año, los detalles técnicos y los objetivos científicos del proyecto.



"Nadie espera que África pueda contribuir a la exploración científica, pero cuanto más trabajemos en este sentido más gente en el continente se hará a la idea de que África es capaz y puede salir de los problemas que tenemos ahora", explica a Efe el director de la FSD, Jonathan Weltman.



La iniciativa, que lleva por nombre "Africa2Moon" (África a la Luna), podría alcanzar el reto de enviar una misión a la Luna en unos diez años, aunque los primeros pasos para que esto se cumpla comenzarán en universidades y centros de estudio de todo el continente en el mismo momento en que el plan esté perfilado.



"Africa2Moon" aspira a crear, con un desafío concreto, ambicioso y atractivo, necesidades que fuercen al desarrollo de los organismos dedicados a la ciencia espacial, la física y las matemáticas que existen en el continente.



Además, pretende ofrecer a los mejores cerebros africanos una razón para quedarse o volver a trabajar en casa.



"Las tecnologías espaciales como la comunicación por GPS, la monitorización del clima o de la agricultura, no pueden tratarse a escala nacional. Los beneficios de cualquier progreso serán continentales", afirma Weltman sobre uno de los argumentos para apoyar el panafricanismo del proyecto.



Weltman también apunta al problema de la llamada fuga de cerebros que comparten los países del continente, donde muchos profesionales y científicos emigran a Europa y Estados Unidos o, a menudo, a Sudáfrica, un país con mejores universidades y economía desarrollada.



Es por ello que la FSD insiste en que "Africa2Moon" no debe quedarse en un programa meramente sudafricano o de las potencias espaciales continentales como Nigeria -que tiene junto a Sudáfrica la única agencia espacial de África subsahariana-, Egipto o Túnez.



Por eso, los promotores del proyecto no proponen la creación de un centro científico localizado en un punto concreto de la geografía africana, sino el aprovechamiento de los que ya funcionan y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras para responder al reto de la misión panafricana a la Luna.



"En África existen ya las condiciones para construir la sonda. En el continente se construyen satélites y aparatos espaciales", dice Weltman respecto a uno de los tres requisitos de esta misión a la Luna para poder sumarse a las labores de potencias como Rusia, China, Europa o Estados Unidos en ciencia espacial.



Sin embargo, el continente todavía no cuenta con los otros dos: la capacidad de construir el misil que lance la sonda y una infraestructura desde la que se haga el lanzamiento.



Por eso, el desarrollo de conocimientos e infraestructuras para construir el misil y lanzarlo es uno de los grandes retos de "Africa2Moon", que ahora pide donaciones individuales y de entidades privadas pero que, cuando la primera fase haya concluido, prevé solicitar financiación de Gobiernos e instituciones públicas.



La FSD espera encontrar en la Unión Africana -organismo que contempla desde hace años el establecimiento de una agencia espacial africana- un socio capital para una propuesta que quiere poner a África a trabajar "hombro con hombro con el resto de continentes".