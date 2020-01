Lu Celania Sierra: “Las temerosas no triunfan”

De impresionante belleza y cautivante personalidad, Lu Celania Sierra no pasa desapercibida a donde quiera que vaya. Y es que su 1,80 m de estatura, su esbelta figura, su forma de pararse y de caminar llaman mucho la atención.



Es la actual directora de pasarela de la Organización Miss Universo, contratada por Donald Trump, hace nueve años, cuando era el propietario del concurso.

Fue invitada por Promociones Gloria para que dicte clases a sus misses, modelos y a quienes deseen instruirse con esta experimentada ‘coach’. Llegará a Santa Cruz el lunes 31 y dará clases intensivas en la Casa de la Belleza del martes 1 al viernes 4 de agosto.



¿Qué referencias tiene de Bolivia?

Las mejores. He conocido a varias bolivianas en el Miss Universo y son muy buenas personas, cálidas y muy amigables. Sé que es un país hermoso y diverso, y estoy feliz de poder estar ahí.



¿Qué enseñará a las chicas bolivianas?

Todo lo necesario para que tengan confianza en sí mismas, que sean exitosas, no solo en las pasarelas o frente a las cámaras, sino también en la vida. Les daré técnicas para tener una buena entrevista, para conquistar al jurado y caminar de manera elegante. Es un trabajo completo.



¿Qué características debe tener una Miss Universo?

Debe ser una mujer extremadamente confiada en sí misma, pero no vanidosa, es decir, con una autoestima bien elevada. Ser una líder e inspirar a los que la rodean. Tiene que ser una modelo, no solo en la pasarela, sino en su vida, alguien a quien los demás puedan imitar.



¿Cómo debe ser la pasarela de una miss?

La pasarela no es lo primordial. La entrevista que ellas realizan con lo miembros del jurado es más importante, ahí es donde la mayoría de las candidatas cometen muchos errores. La miss Universo no es una maniquí ni participa en fashion week, pero está rodeada de gente todos los días, viaja y habla para diversos auditorios y participa en campañas solidarias; ese es su trabajo. Cuando una miss camina tiene que sentirse bien consigo misma e irradiar felicidad.



¿Qué diferencia hay entre una modelo y una miss?

Una modelo vende un producto, ella no es lo más importante, es la prenda que luce, o lo que vende. La miss es ella misma, lleva el nombre de una región o de un país, a quienes promociona. Es una persona que habla en público, la modelo no lo hace. Inspira a los demás, es un ejemplo a seguir, por ello debe tener excelente comportamiento, su voz es escuchada y tomada en cuenta.



¿Qué ‘gana’ una chica que participa en un concurso de belleza?

Para empezar a las misses no se las entrena solo para competir por una corona, sino para la vida. Se las prepara en un tiempo muy corto para ser triunfadoras, para ser fuertes y enfrentar muchos obstáculos. Es una experiencia inigualable, hermosa, en la que tienen la oportunidad de conocer mucha gente y otros lugares, que una chica ‘común’ no tendrá. Representar a su país es un privilegio y una responsabilidad, para lo que se deben preparar muy bien.



¿Una miss debe ser alta?

No necesariamente. Muchas de las candidatas altas ganan porque las bajitas se dan por vencidas. Si la miss no tiene pensado ser modelo de pasarela, no tiene porqué ser muy alta.



¿Cómo debe ser el pensamiento de una miss?

Si entra a un concurso debe ser apasionada, muy positiva y optimista. Cuando salga a la pasarela tiene que ‘comerse el mundo’ e impresionar con su caminar y expresiones. Si se le cierra una puerta debe insistir y buscar abrir otra, como lo hice yo al inicio de mi carrera. Siempre debe proyectar seguridad, porque de otra forma no llegará muy lejos. Lo peor que le puede pasar es tener miedo, pues las temerosas no triunfan. Y deben dejarse guiar por quien tiene experiencia.