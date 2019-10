Polémica por el dron se reactiva en el Concejo

Con fotografías que comparan el vehículo acondicionado por la Alcaldía para ser el centro de monitoreo y el que fuera requerido por la Policía para tareas de seguridad, el concejal masista Johnny Zeballos, se refirió a la investigación que se lleva acabo para determinar responsabilidades en este caso.



Zeballos dijo este lunes a los medios, que la Policía dio un requerimiento específico pero que este no se cumplió y que en lugar de adquirir un motorizado que desde su fabricación es destinado para tareas de seguridad ciudadana, se optó por acondicionar y poner accesorios a un motorizado que no es el ideal y que con la compra de dicho vehículo "nace la irresponsabilidad del municipio".



El Comando de la Policía entregó a las autoridades de la Fiscalía fotografías y otros informes del modelo del centro móvil que solicitaron a la Alcaldía. Con esto se descarta la versión del municipio de que el equipo móvil que compró en $us 530.000 fue lo que requirió la institución verde olivo.



El informe de peritos que se entregó, se especifica más de 20 observaciones consideradas graves a la unidad móvil y el dron que compró la Alcaldía, fue presentado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría para que inicien las investigaciones.