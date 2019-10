Imputan al tercer hombre del aeropuerto en Bélgica

Cuatro días después de los ataques Bélgica sigue en alerta después de los ataques que causaron 31 muertos y 300 heridos en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem y en una estación de metro, escenario del devastador doble atentado suicida perpetrado por miembros del Estado Islámico.



En este contexto, un sospechoso, Faysal C., detenido el jueves en Bruselas, fue imputado este sábado y podría ser el "hombre del sombrero", que en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem acompañaba a los dos kamikazes, Ibrahim El Bakraoui y Najim Laachraoui.



Según el fiscal federal belga, Frédéric Van Leeuw, en el aeropuerto el individuo había "dejado un gran bolso" que "contenía la carga explosiva más importante" y luego "se fue, antes de las explosiones".

Faysal C. es la primera persona inculpada en la investigación sobre los atentados.



Por el momento, la Fiscalía federal no ha determinado claramente si se trata del "hombre del sombrero" que aparece en las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del aeropuerto junto a los dos suicidas antes de las explosiones.



También informó este sábado del encausamiento de otro sospechoso, Rabah N., detenido el viernes en Bruselas en otra investigación, esta vez sobre un atentado frustrado esta semana en Francia. Fue inculpado por "participación en las actividades de un grupo terrorista".



Los investigadores franceses y belgas siguieron su pista gracias al registro de un apartamento en el suburbio parisino de Argenteuil, en el que vivía Reda Kriket, detenido el jueves cerca de París por ese proyecto de atentado en Francia.



Por último, otro hombre detenido el jueves en Bruselas, Aboubakar A., también fue encausado por "participación en las actividades de un grupo terrorista" pero sin relación directa con los atentados, precisó la fiscalía.