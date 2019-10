¿Funcionó el intento de sabotear a Tinelli?

"ShowMatch" de Marcelo Tinelli fue el programa más visto en Argentina la noche del lunes a pesar del llamado a través de redes sociales a no ver programa del conductor, que se encuentra en medio de una polémica con el presidente argentino, Mauricio Macri.



Según señala el diario Clarín, el programa de Marcelo Tinelli, marcó 17,4 puntos, y fue lo más visto en el inicio de la semana en el vecino país.



Lo que no se tiene claro es si el éxito en audiencia fue precisamente originado por el llamado a no ver el show y la respuesta que daría sobre esto el propio Tinelli. Finalmente Marcelo no habló de Macri ni del intento de boicot.



Gobierno minimiza conflicto



El gobierno argentino minimizó este martes la polémica y defendió el humor político al desacreditar "cualquier ataque a la libertad de expresión".



"Rechazamos cualquier ataque a la libertad de expresión, las difamaciones, el ataque, sea anónimo o no o a través de redes sociales", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña, un día después que por las redes sociales se reclamara boicotear el programa más visto de la televisión local en horario estelar.



El coordinador de ministros negó que exista un enfrentamiento con Tinelli, que además de conductor de televisión es vicepresidente del club San Lorenzo y aspiraba a ocupar la presidencia de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), sin respaldo del gobierno.



"Expresamos nuestra solidaridad con Tinelli. Nosotros no tenemos ni un problema con el humor político ni con Tinelli", afirmó Peña y pidió desdramatizar lo ocurrido y "bajar un cambio con las agresiones".



El diario Perfil difundió el domingo pasado un informe según el cual un ataque por tuits (trolls) al conductor de TV fue orquestado por cuentas automatizadas ligadas al PRO (derecha), el partido de Macri.



En el programa de concursos de bailes, Showmatch, conducido por Tinelli, un segmento llamado "Gran Cuñado" -una suerte de "Gran Hermano"- donde conviven parodiados por actores profesionales, Macri y la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) juntos con otros personajes de la política argentina.



Tras las imitaciones a Macri, la semana pasada fue trending topic en Twitter el hashtag #TinelliMercenarioK, que acusaban al animador de servir a intereses de la oposición kirchnerista (peronistas de centroizquierda), pese a que la exmandataria también es parodiada en igual tono.