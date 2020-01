Así será el primer 'crucero-sexual' de la historia

Ya no hay límites a la hora de pensar en un negocio y el crucero - orgía es una muestra de ello.La empresa mexicana Original Group, prepara el primer "crucero orgía" de la historia, según señala el portal ABC de España.



El buque no zarpará entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2017, serán ocho días de viaje, con hasta 690 personas navegando a través del mar Adriático haciendo paradas en Italia, Croacia y Eslovenia. Claro que, sin lugar a dudas, el gran atractivo del crucero no está en esas escalas, sino en las numerosas actividades que se desarrollarán a bordo.



No habrá tiempo para dormir, señala el portal muy clarin.com. Talleres para parejas, noches temáticas y acciones especialmente diseñadas para que los más tímidos se sacudan la vergüenza. Por eso ya están diseñados los distintos salones eróticos y las zonas nudistas que se habilitarán en el barco, entre las que estarán incluidas las piscinas. Tampoco faltarán áreas reservadas y espacios íntimos para quien prefiera pasar un rato a solas con la compañía que elija.



Aunque el ambiente será abierto y liberal, existen una serie de normas. En las zonas públicas y abiertas es obligatorio vestir adecuadamente, al tiempo que está prohibido tomar fotografías o grabar vídeos, a fin de salvaguardar la privacidad de todos los viajeros, indica el artículo de ABC. Los empleados de a bordo tienen estrictamente prohibido intimar o beber con los clientes; y además, la compañía recuerda su "Regla de Oro" para todos los pasajeros: "no significa NO".



La embarcación seleccionada para para este crucero, bautizado como "Desire Cruise", es el deslumbrante Azamara Quest, un buque de 180 por 25 metros equipado con restaurantes, bares, casino, tiendas, spa, gimnasio y todo tipo de tecnología de última generación.



¿Cuánto cuesta participar en el crucero-orgía del que muchos quieren participar? La habitación más barata cuesta 2883 dólares. En función de las comodidades a las que se quiera tener acceso, se pueden gastar hasta 10.996 dólares, tarifa de la Club World Owners Suite. Las reservas ya se hacen en la web del viaje y se programó un segundo crucero del sexo para 2018.