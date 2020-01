Médicos piden a Patzi que deje su huelga de hambre

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, cumple su décima jornada de huelga de hambre. Personal de la Cruz Roja Boliviana revisó a la autoridad y le sugirió abandonar su medida de presión, pero Patzi señaló que continuará hasta lograr más recursos para el departamento.



"Los médicos recomiendan al Gobernador paceño dejar la huelga de hambre. Él responde que se quedará en la lucha por más recursos para La Paz y el Pacto Fiscal para el país", informó el asambleísta departamental Edwin Herrera, que también cumple con el ayuno voluntario.



Hasta el momento son cinco los piquetes de huelga instalados en las dependencias de la Gobernación, habiéndose registrado más de 15 bajas en los últimos días. Universitarios, integrantes de organizaciones sociales y otras autoridades engrosan el reclamo.



Patzi solicita que se otorgue a La Paz 4% de coparticipación tributaria para incrementar en 3.000 millones de bolivianos su presupuesto al año, además pide que se instale el Consejo de Autonomías para debatir por tiempo y materia el pacto fiscal.



Ayer el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que "un gobierno que no tiene la capacidad de generar recursos es un gobierno flojo, es un gobierno que no planifica y es improvisado y eso está pasando con algunos gobiernos departamentales, que no han planificado".