Sábado Gigante sale del aire; Don Francisco sigue

Yo sé que en algún momento las circunstancias me van a retirar, ya sea el rating o mis condiciones mentales o físicas”, dijo Don Francisco en una entrevista en 2012.



Pues parece que estas circunstancias llegaron finalmente después de 53 años. Univisión anunció ayer el final del programa Sábado Gigante, cuyo anfitrión y creador es Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco.



Mediante un comunicado, la cadena televisiva explicó que el espacio del animador chileno culminará con su último ciclo, el próximo 19 de septiembre.



En la misma nota, que fue publicada en las redes sociales, la estación aclaró que el presentador seguirá colaborando con Univisión en otros proyectos y conducirá programas de entretenimiento o campañas como el Teletón USA, que se realiza una vez al año.



Sacudón internacional

El mundo hispanoparlante no quedó indiferente a la noticia. Sábado Gigante se convirtió en tendencia mundial en Twitter durante todo el día. Facebook se inundó de comentarios lamentando la determinación.

No hubo un medio de idioma español que no se hiciera eco del anuncio.

Mario Kreutzberger comentó sobre esta información: “No tengo palabras para agradecer a nuestros televidentes por el apoyo, lealtad y entusiasmo con el que nos han honrado en estos años, y que han permitido que el programa se convierta en un éxito sin precedente en la historia de este medio. Y un agradecimiento muy especial y afectuoso al extraordinario equipo de producción, técnicos, artistas y colaboradores anónimos, ya que sin su esfuerzo y sacrificio, jamás habríamos podido alcanzar esta impresionante meta. En cinco décadas de Sábado Gigante han pasado por nuestro equipo cientos de profesionales, que hicieron posibles los primeros 24 años de aplausos en Chile y los siguientes 30 años de éxitos en los EEUU y el mundo”.



El animador chileno agregó: “A todos los que nos han acompañado en Sábado Gigante con su sintonía, su crítica constructiva, trabajo y lealtad, quisiera decirles desde el corazón y con mayúsculas, Muchas Gracias”.



Don Francisco

Sus allegados describen a Kreutzberger como un animador vigoroso, apasionado, profesional cuando está frente a las cámaras, pero en la intimidad lo retratan como una persona tristona, de un aire calmo y de una reflexión muy profunda.



“El problema es que Mario Kreutzberger tiene que darle combustible a Don Francisco. Y ese personaje de televisión exige siempre la misma cantidad de carburante, mientras que a la persona real ya no le va quedando esa energía”, confesó el conductor en una entrevista con el motivo de los 50 años de su programa.



Don Francisco es un ícono de la cultura latina.

Siempre fue un apasionado por la política, pero no se refiere a ella en público por temor a dividir opiniones; sin embargo, son legendarios sus enfrentamientos con personajes, como Augusto Pinochet o George W. Bush