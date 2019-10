Control frena el 'tarifazo' del transporte en La Paz

Efectivos de la Guardia Municipal de Transporte y la Policía controlar que conductores del transporte público en La Paz no incrementen "arbitrariamente" sus tarifas. Desplegados en las principales vías de la ciudad, los efectivos reprenden a quienes suben a 2 bolivianos el pasaje.



"Es una tarifa paliativa de 0,50 bolivianos, que vea el lado humano, hace 16 años que no se elevan las tarifas", dijo el representante del sindicato Litoral, Marco Antonio Bustillos, en entrevista con la televisora PAT.



Sin embargo, el Organismo de Participación y Control Social del Municipio de La Paz rechaza la medida impuesta por los choferes, porque "no ha sido consensuado y en su momento se ha pedido que toda determinación sea tripartita, es decir, entre los transportistas, la Alcaldía y los vecinos".



Pocos son los conductores que intentan cobrar 2 bolivianos en rutas cortas, el resto se apega a los 1,50 de la tarifa habitual. Se espera que se conozcan los resultados de un estudio de costos sobre las tarifas del transporte público.



El alcalde Luis Revilla anunció que se sancionará a los choferes que suban la tarifa y exigió que ese sector mejore sus servicio, en lo referido a rutas y recorridos, registro de los conductores y la atención de los usuarios.



