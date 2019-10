Denuncian a Achacollo y a Huanca por desfalco

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe oficializó ante el Ministerio Público su denuncia contra la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, tres administradores de proyectos y la candidata del Movimiento Al Socialimo (MAS) a la gobernación de La Paz, Felipa Huanca, por el presunto desfalco millonarios en el Fondo Indígena.



"Esta denuncia es paralela a la que presentó la Contraloría, que ha tomado un estimado de 70 millones, pero observando, no solamente se puede hablar de 70 millones sino de más, porque hay otros proyectos que hemos encontrado", informó el abogado Eduardo León.



La denuncia indica que de alrededor de 3.462 obras, una fue entregada y las demás están en ajustes por fallas, adjuntando documentación sobre los proyectos que, a juicio de los demandantes, están inconclusos.



Rafael Quispe también es denunciado



Antes que el exmallku del Conamaq presentara su denuncia en la Fiscalía, el exviceministro de Régimen Interior y ahora candidato a asambleísta departamental en La Paz por el MAS, Gustavo Torrico, acusó al indígena de haber administrado dineros del Fondo Indígena.



Según Torrico, Quispe, en su calidad de dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), administró el proyecto de reorganización sindical, financiado con recursos del Fondo Indígena, con una inversión de más de 500.000 bolivianos, dinero que fue mal utilizado, porque sirvió para pagar pasajes y viáticos de la marcha indígena en 2011.



"El Conamaq ha manejado, él es el Conamaq, él era el Conamaq, 560.000 bolivianos y ahora dice "yo no, mis representantes". ¿Quiere rendir cuentas?, hagamos auditoría, ¿por qué no quieren auditoría?. Veamos lo que ha manejado Rafael Quispe, lo que ha manejado Adolfo Chávez, veamos quién ha manejado la plata", declaró el exviceministro.