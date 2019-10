Un técnico y una abogada entran en la carrera del TSE

Fernando Arteaga, exfuncionario de carrera que trabajó 21 años en el Tribunal Supremo Electoral, y la primera mujer que se postula oficialmente, la abogada beniana Balkis Alemán Valdivia, también con experiencia en el Órgano Electoral, son los dos inscritos que se suman a otros cuatro postulantes a vocales del ente electoral.



Poco después de las 10:00 de ayer se presentó Arteaga en la Comisión de Constitución del Senado. Hace algunos meses renunció a su cargo de secretario de Cámara del TSE.



El exfuncionario no quiso hablar de las causas que motivaron su alejamiento, pero remarcó, precisamente, que uno de los desafíos que tiene el Órgano Electoral es recuperar algunos principios, como independencia e imparcialidad.



“No voy a hablar de los exvocales”, aseveró. Sin embargo, en su hoja de presentación ratifica que el objetivo de su postulación es coadyuvar “con su experiencia a la recuperación de la credibilidad del Órgano Electoral, tan venida a menos en el último lustro”.



Comenzó en el Órgano Electoral como mensajero y fue ascendiendo hasta convertirse en secretario de cámara.

Además de la licenciatura en derecho, cuenta con un posgrado en procesos electorales de las Américas, otorgado por la OEA. Tiene también posgrados en derecho civil, informático, en educación superior, gestión de programas y proyectos y gestión administrativa.

Más tarde, completó su postulación la primera mujer. Se trata de la abogada beniana Balkis Alemán Valdivia.



“Me decido a postular para servir a mi país. Soy catedrática y en esa experiencia he descubierto que los jóvenes están desmotivados y no creen en los órganos del Estado. Eso me movió para tratar de revertir esta situación”, aseveró.



La abogada Alemán nació en Guayaramerín y estudió Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, reside actualmente en Santa Cruz.



Tiene experiencia en el Tribunal Electoral. Trabajó como notaria electoral y oficial de Registro Civil. Ambos postulantes garantizaron que no tienen militancia política. Los otros son Rodolfo Villasante, Martín Santos Flores, Constantino Lima Chávez y Jhonny Heredia