Mesa le dice a Evo que nadie es imprescindible

El expresidente Carlos Mesa publicó este martes dos tuits en el que comenta el resultado del referendo del pasado domingo. En uno de ellos le dice a Evo que no hay “personas imprescindibles”, mientras en el otro opina que el voto del No demuestra la conciencia de la sociedad de la necesidad de “limitar el poder absoluto” de los gobernantes.



El primer mensaje de Mesa, que es vocero de la causa marítima, señala: “El triunfo del NO retrata la conciencia del país que sabe que el respeto a la Constitución limita el poder absoluto de los gobernantes”.



A los pocos minutos el exmandatario emitió otro mensaje, que dice: “Presidente, lo que ha dicho el voto de los bolivianos es que no hay personas imprescindibles, solo hay causas imprescindibles”.



