Lanzan una aplicación para denunciar trabajo esclavo en Argentina

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó este lunes una aplicación web para realizar varias denuncias sobre trabajo ilegal: desde casos de contrabando hasta trabajo esclavo.



Los represetnantes de la CAME explicaron, según informa la agencia EFE, las características de la nueva herramienta y apuntaron que las actividades ilegales continúan creciendo en el vecino país.



La aplicación, a la que se puede ingresar a través del sitio www.argentinailegal.com, permite elegir el tipo de denuncia y hacerlo de forma anónima.



La información es luego remitida a las autoridades policiales y judiciales.



Bolivianos en talleres clandestinos



Según varios reportes de prensa, en los allanamientos a talleres de costura clandestinos que se realizan periódicamente en Argentina suelen encontrarse personas de nacionalidad boliviana forzadas a trabajar por largos periodos de tiempo sin las condiciones adecuadas.



"La mayoría son bolivianos. Los talleres, donde también viven, no tienen ventilación ni medidas de seguridad mínimas", publicó el diario El Clarín en abril del año pasado. "Son agujeros negros donde se mezclan las peores miserias: trata de personas, trabajo infantil, inmigración clandestina, ninguna medida de seguridad, inmigración ilegal, venta en negro y el racismo más vil", añade la publicación.



Por otra parte, el portal "La Izquierda Diario", informó el 17 de febrero de 2016 tras una investigación judicial,que "de los 72 domicilios allanados, sólo tres estaban habilitados como talleres textiles y 69 funcionaban clandestinamente. La mayoría de las personas allí encontradas eran bolivianas y paraguayas".



El 2 de junio del pasado año, Telesur informó que las autoridades argentinas realizaron dos allanamientos en talleres textiles ilegales y liberaron 30 personas, "todos de nacionalidad boliviana".



La aplicación permite realizar denuncias de trabajo esclavo también en otros rubros a través de la página www.argentinailegal.com