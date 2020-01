Analistas esperan que la justicia se rija a un marco técnico

De acuerdo con los analistas consultados, en caso de que la justicia determine que para avanzar en el caso de los taladros italianos hace falta indagar e investigar el comportamiento laboral de Guillermo Achá, presidente de YPFB, la misma debe actuar de manera imparcial y debe evitar que la política ‘ensucie’ este caso.

Jorge Lozada, analista económico, explicó que este caso afecta al hombre más fuerte de YPFB Corporación, una figura de confianza para el Gobierno, por lo que el espacio de maniobra que tenga la justicia será estrecho y es posible que las presiones obliguen a los fiscales a trabajar condicionados.

“De existir algún tipo de corrupción, lo que la justicia debe investigar es si hubo daño económico al Estado y de haberlo se debe sancionar a los responsables”, explicó Lozada.

Para Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, la situación de Achá es incierta, situación diferente al informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos que envió un informe la estatal YPFB donde se detallan todas las supuestas irregularidades en el proceso de compra de los tres taladros a Drillmec.

“Ese es un documento importante que la justicia debe analizar para determinar cuál es el grado de responsabilidad de los implicados”, precisó Figueroa.

Visión técnica

Gabriel Gaite, analista en hidrocarburos, sostuvo que la estatal petrolera es la empresa más importante del país, la que genera los mayores ingresos, por lo que los protocolos de los controles internos deberían ser muy estrictos.



Gaite remarcó que YPFB tiene un equipo jurídico-técnico que analiza las distintas licitaciones que se realizan y que tienen la capacidad suficiente para detectar alguna situación irregular.



“Eso no significa que Achá no debe estar enterado de todo lo que sucede en la empresa que está al frente, pero hay procesos en los que él no participa de manera directa. Sin embargo, al ser un contrato millonario su firma era necesaria”, dijo Gaite.



Para Marcelo Campero, especialista en hidrocarburos, resulta muy extraño que se busque deslindar de responsabilidades a Achá, cuando este como máxima autoridad tiene la obligación de saber lo que firma, lo que aprueba o lo que rechaza.



“Si la justicia es imparcial se podrá probar si hubo o no una actitud negligente que pudo provocar un daño económico al país”, dijo Campero.