La iglesia intenta detener el espectáculo 'Gira del terror'

El arzobispado de Santa Cruz hizo circular una nota para hacer conocer su "profunda preocupación" por la realización del evento denominado “Gira del terror” en el coliseo del colegio Don Bosco, pues dicho espectáculo, expondría los supuestos “más poseídos” de Bolivia. El evento debía realizarse hoy, a las 20:30.



La institución religiosa lamentó que un establecimiento educativo católico de nuestra ciudad haya sido "sorprendido y engañado" en su buena fe para abrir las puertas. "Como Arzobispado de Santa Cruz, al conocer esta noticia un tiempo atrás, instruimos a los Salesianos de Don Bosco SDB, a la que pertenece este coliseo, que se cancele dicho evento, a pesar de ello, no se logró el objetivo solicitado", reza el comunicado.



La misma publicación señala que la Congregación Salesiana se confiesa "sorprendida" ya que la propaganda de promoción del evento no corresponde a lo consignado en la carta de solicitud.



"Como Arzobispado deploramos este evento y la manera engañosa con que se ha promovido, evento cuyo contenido va en contra de la enseñanza de nuestra Iglesia Católica, banaliza y convierte en espectáculo y fuente de ganancia un tema tan delicado como es él de las fuerzas ocultas que perturban la conciencia de las personas, de manera particular a nuestros jóvenes".



A pesar de este reclamo, el espectáculo y exposición se realizó en los predios de la institución religiosa.