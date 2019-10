Arce desahucia pedido de no pagar doble aguinaldo

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, dijo este viernes que mientras esté vigente la normativa del segundo aguinaldo, todos los sectores tienen la obligación de cumplir el beneficio para la clase trabajadora.



Con respecto a la posición de al menos ocho sectores en pedir al Gobierno modificar el decreto supremo del doble aguinaldo para excluirlo del beneficio, la autoridad señaló que no ha recibido ningún comunicado oficial por parte de ellos, y por lo tanto tendrán que dar cumplimiento a la normativa.



"Los empresarios siempre van a oponerse, es el tercer año consecutivo que lo hacen, pero mientras la normativa esté vigente tendrán que cumplirlo. No he recibido ningún comunicado oficial, no voy a debatir con los empresarios a través de los medios", sentenció.



Productores de arroz, caña, avicultores, Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), constructores de Potosí, sectores mineros, empresarios de Cochabamba, entre otros, pidieron que se modifique el Decreto Supremo 1802 que obliga a las entidades públicas y privadas pagar el segundo aguinaldo. Señalan que el segundo aguinaldo debe pagarse de acuerdo al crecimiento de cada sector, es decir solo si su crecimiento supera el 4,5%.



¿Qué dice la normativa?



El Decreto Supremo 1802 aprobado en 2013 establece el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" para los trabajadores del sector público y privado, siempre y cuando la economía del país cierre con crecimientos que superen el 4,5%.



Arce ratifica crecimiento del 5%



Arce lamentó las proyecciones realizadas recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país 4,4% y 4,1% respectivamente y ratificó una expansión del 5%.



"Lamento la proyección errada de la Cepal, que se suma a otros organismos internacionales, quiero aclarar que este año mantendremos un crecimiento del 5%", concluyó.



