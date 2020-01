No autorizan a Messi y Antonela casarse por iglesia

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo no se casarán por la iglesia debido a que el Arzobispado rosarino no les autorizó el armado de una capilla en el complejo del Casino City Center, y tampoco lo harán en la Catedral de Rosario por razones de seguridad.

"No se autorizan ceremonias fuera de las parroquias, iglesias, templos y capillas, sobre todo en un sacramento como el del matrimonio", reveló Eduardo Martín, un vocero del arzobispado rosarino.



Otro motivo por el que Leo y Antonela no se casarían por la iglesia es porque no habrían asistido al cursillo de preparación prematrimonial, aunque el vocero de la Iglesia lo descartó.