Wayne Rooney regresa al Everton

Regreso a casa: la leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney vuelve al Everton, club en el que se formó y en el que debutó como profesional para relanzar una carrera, a sus 31 años, que parecía en el ocaso en el Mánchester United.

El chico de Liverpool, ciudad que dejó a los 19 años para instalarse en Mánchester, regresa a su casa tras 13 años en los 'Red Devils'.

"Dije hace un tiempo que el único club de la Premier League en el que podría jugar aparte del Mánchester United era el Everton, por lo que estoy encantado de que el fichaje se haya concretado", anunció el jugador, de 31 años, en un comunicado.

Esta vez, las cifras por su traspaso serán mucho menos impresionante que los algo más de 30 millones de euros que el United pagó al Everton en 2004 por la estrella inglesa.

Según el diario The Guardian, el delantero no es más que una de las condiciones del megatraspaso del belga Romelu Lukaku, que deja a los Toffees con destino a Old Trafford por un monto que podría alcanzar la cifra récord de 100 millones de libras (113 millones de euros).

En el acuerdo entre ambos clubes, el Everton ha recibido 75 millones de libras (85 millones de euros) por el pase del internacional belga, más otros 15 en variables y el pase de Rooney, valorado en otros 10 millones de libras.

Declive en Old Trafford

La llegada de José Mourinho al banquillo del United hace un año no hizo más que acelerar el declive de la estrella de Rooney en Old Trafford.

Si impacto en el juego del United, Rooney no pudo competir en el centro del campo con Paul Pogba o Ander Herrera ni con los más ofensivos Henrikh Mkhitaryan o Juan Mata. Y en ataque, imposible para él hacer sombra a la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic o incluso competir en minutos con los jóvenes Marcus Rashford, Jesse Lingard y Anthony Martial.

Rooney comenzó como capitán y segunda punta, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo en el juego y el brazalete, al mismo tiempo que se fueron sumando los problemas físicos (en los isquiotibiales, la rodilla, el tobillo, etc).

Consecuencia: solo cinco goles en Premier League para el máximo goleador de la historia del United (253), la cifra más baja desde que debutó en 2002 con los 'Red Devils'.

"Ha sido un modelo de profesionalismo durante toda su carrera y va a estar en los libros de historia", valoró Mourinho este domingo. "Nunca es fácil cuando un gran futbolista juega menos de lo que querría y yo no me veía oponiéndome cuando pidió su salida al Everton".

Camino similar ha vivido en la selección inglesa, donde es el máximo anotador de la historia con 53 goles en 119 partidos, pero donde poco a poco ha sido arrinconado por el seleccionador Gareth Southgate. Y su supuesta borrachera en el hotel de concentración el pasado mes de noviembre no hizo más que empeorar su situación.

Rebaja del 50% de su salario

Ante este declive, a Rooney no le quedaba otra que abandonar Old Trafford en busca de relanzar su carrera.

Eligiendo el Everton, cuando podría disfrutar de un retiro dorado en China, el inglés ha tomado la decisión con el corazón. Y competidor como es, quiere demostrar que no está acabado a sus 31 años.

"Hace 13 años fui al United con la intención de ganar trofeos y fui afortunado de formar parte de uno de los periodos más exitosos de la historia del club", escribió Rooney.

"Vuelvo al Everton porque creo que (el entrenador) Ronald Koeman está construyendo un equipo capaz de ganar algo y estoy deseando tomar parte en ese objetivo de un club del que soy aficionado desde niño".

Según The Sun, Rooney incluso habría acordado una rebaja del 50% de su salario en el United (cerca de 15 millones de euros).

"Wayne me ha mostrado esa ambición y esa mentalidad ganadora que necesitamos (...) Estaba desesperado por volver. Solo tiene 31 años y no tengo dudas de sus cualidades. Es fantástico que esté aquí", destacó el holandés Ronald Koeman, que será su entrenador en el Everton. El niño que creció en el barrio de Croxteth, del que también es originaria su esposa Coleen, regresa al único club en el que quería jugar, tal como dio a comienzos de este verano (boreal).

Ausente de la escena europea, el Everton se ha reforzado para la próxima temporada con los fichajes del defensa internacional Michael Keane (Burnley), del portero Jordan Pickford (Sunderland), del centrocampista Davy Klaassen (Ajax Ámsterdam) y los delanteros Henry Onyekuru (Eupen) y el español Sandro Ramirez (Málaga).

Y a un año del Mundial de Rusia, Rooney deberá destacar en la próxima temporada si quiere tener un puesto en la lista definitiva de Inglaterra para esa cita.