Chile espera "confiada y serena" fallo de La Haya

"Chile espera con serenidad, con confianza, que hemos hecho lo necesario para defender el interés nacional en este paso", afirmó el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, sobre el anuncio revelado hoy de que el 24 de septiembre se dará lectura al fallo respecto a la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para tratar la demanda marítima presentada por Bolivia.



La autoridad, en conferencia de prensa, dijo que "el día 24 de septiembre no hay ninguna decisión sobre el territorio nacional, es una objeción preliminar, ese día estará el agente Felipe Bulnes en La Haya, hay varias alterativas de la decisión de la Corte".



Son tres las posibles decisiones que podría asumir la CIJ frente al recurso chileno: declararse competente y analizar el tema de fondo de la causa nacional, aceptar su incompetencia y dejar nulo el proceso; o reservarse un criterio hasta conocer todos los argumentos bolivianos.



"Hicimos lo que creíamos que era mejor para el interés nacional, perfectamente podríamos haber dicho vamos al fondo porque sabemos que tenemos argumentos muy poderosos, pero decidimos no saltarnos el paso de la objeción preliminar, así que cada cosa a su tiempo", dijo la autoridad del vecino país.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que "el presidente Evo Morales está altamente confiado en una decisión positiva para Bolivia". Además adelantó el viaje de una comisión que acompañará al equipo jurídico.



Descartan diálogo con Bolivia



Muñoz aseveró que "no hay ningún plan para dialogar con Bolivia antes del fallo, lo que siempre ha habido es la disposición de Chile de dialogar en las materias de interés común y lo que siempre ha habido es una reticencia, una actitud poco favorable al diálogo por parte de Bolivia".



Mientras que el agente chileno, Felipe Bulnes, puntualizó que estará presente en la lectura del fallo junto a los abogados que puedan hacerlo por agenda. "Tenemos la convicción que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y en ese sentido estamos confiados en el trabajo hecho", resaltó.



