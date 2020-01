Álex Ferrier: “No me oculto en mensajes”

Demócratas lo acusa de instigar a la violencia contra Costas en Trinidad, ¿qué dice al respecto?

Lamentamos lo sucedido porque el pueblo beniano no es agresivo, pero también expresa el sufrimiento y amargura de que insultan a la autoridad electa. Quien le habla es un gobernador electo, pero todos los días nos dicen ilegales y truchos y para otros eso no es agresión. Ahí están las pruebas y videos, que las presenten, no tenemos nada que ocultar. No me oculto en mensajes, en WhatsApp, lo hago de frente y si digo que hay caminos pagados al 100% que no se ejecutaron o que Suárez tenía su clan familiar que ganaba 56.000 bolivianos en la Gobernación, lo muestro con pruebas.

¿Había funcionarios de la Gobernación en la audiencia?

Por supuesto que había, ahí estaba el secretario de Justicia, el de Transparencia y otros con sus abogados, pero no por ser funcionarios de la Gobernación pierden su condición y derecho de ser ciudadano beniano