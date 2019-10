Aprueban proyecto de ley contra el maltrato animal

La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Sonia Brito, anunció que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de protección de animales, que incluye 10 figuras legales entre las que sobresalen las sanciones que van de seis meses a cinco años de privación de libertad a quienes maltraten a los animales.



"Se aprueba la ley de protección a los animales, que incorpora dos figuras penales contra la crueldad y maltrato animal, y contra el biocidio (exterminio) animal. Contra la crueldad establece penas desde seis meses a un año, y el biocidio de uno año a cinco años", informó la diputada Brito en Cadena A.



La diputada explicó que desde el Estado se establece el marco normativo general, por lo que los gobiernos municipales, en el marco de las competencias sobre responsabilidades específicas, deberán aplicar normativas especificas a favor de los animales tanto del área urbana como rural.



La norma incluye a ganado, pollos y cerdos



"De ninguna manera se está haciendo una ley que solamente corresponda a los animales de la zona urbana, se protegerá a los animales domésticos del área rural y del área urbana lo que incluye caballos, vacas, pollos cerdos, etc.", afirmó.



Los municipios deben reglamentar la ley



Al respecto, los gobiernos municipales deben reglamentar en detalle el funcionamiento de las veterinarias, la venta de animales, la vacunación, temas de salud, zoonosis, entre otros asuntos.



La diputada Shirley Franco añadió que el proyecto destaca los derechos que tendrán los animales, pero "(Las obligaciones recaerán en los) responsables de esos animales domésticos", indicó.



Según Franco, el objetivo del proyecto de ley es penalizar el maltrato animal, para que estos no sean actos que se lleven delante de forma repetitiva y dolosa.



Entre las figuras legales sobresalientes los siguientes derechos de los animales: tener un lugar saludable y protegido, a no ser abandonados, a no ser parte de actos zoofilia, y a no ser usados en prácticas militares o policiales, entre otros.

