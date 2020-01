... cara a cara

_Empezó el año con la mira puesta en los problemas del sistema judicial y con el anuncio del calendario escolar. El presidente fue otra vez duro ayer con jueces y magistrados, a quienes les advirtió que serán cambiados si persisten las irregularidades en la administración de justicia y las fuertes sospechas de corrupción. A pesar del relevo de fiscales y de algunas sanciones a jueces, hay la impresión de que el asunto va más allá de las personas y que los males son sistémicos. 2017 es un año clave para la anunciada reforma de la justicia y es la oportunidad de devolverle a la gente la confianza de contar con mejores magistrados, lo que no se conseguirá si sigue la injerencia política. De otro lado, en el tema educativo vuelven a manifestarse los temores de caos en las inscripciones, sobre todo por la pelea de cupos en los colegios de convenio. Veremos si se han tomado las previsiones para evitar colas y especulaciones con las necesidades de padres de familia y de estudiantes. Se promete que no ocurrirá. Ojalá que así sea.



_Será también un año de cambios en la administración pública. Ayer empezaron en la importante cartera de la presidencia del Banco Central de Bolivia. Asumió el reconocido economista Pablo Ramos, afín ideológicamente a la izquierda nacionalista. Su prestigio es de alguna manera una garantía, aunque deberá demostrar con hechos cuánto de autónoma será su gestión, para que el ente emisor no esté permeable a las presiones gubernamentales.

_Es prácticamente un hecho que habrá cambios de ministros antes de fin de mes. Hace falta un golpe de timón, sobre todo en carteras clave como las que fallaron en la gestión de la crisis del agua y en el vergonzoso control de LaMia.