Computadoras Quipus que entregó el Gobierno están bloqueadas

24 de las 164 computadoras Quipus que el Gobierno entregó al colegio Ayacucho de La Paz el año pasado se encuentran arrinconadas sobre una mesa de madera, con cables enredados y bloqueadas en su sistema.



Cuando los estudiantes del sexto C de ese colegio volvieron a clases el 20 de julio, luego de las vacaciones de invierno y quisieron usar sus máquinas para clases, se sorprendieron al ver que las computadoras les pedían un password (contraseña) para encenderlas.



¿Estás listo para introducir el código de desbloqueo?, es la pregunta que se lee en inglés en la pantalla de una computadora Quipus al momento de encenderla.



El letrero desconcertó a los estudiantes, porque ninguno de los ordenadores ni sus cajas contiene el código de diez dígitos que se necesita para activar la computadora.



El problema se hizo más grande al saber que no sólo estas 24 computadoras tienen este problema, sino las otras 140 que están en un depósito del colegio y que, a la fecha, no fueron repartidas a los estudiantes de los restantes cinco paralelos por diferentes motivos, uno de ellos la seguridad del colegio.