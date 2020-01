Ven que sería un desastre dictar un 'toque de queda'

"Prefiero la democracia liberal antes que la dictadura", aseveró el padre jesuita Xabier Albó, que junto a junto a Luis Espinal se sumaron a la huelga de hambre que mujeres mineras, lideradas por Domitila Chungara, impulsaron en contra de Hugo Banzer Suárez, en 1978.



Ayer el presidente Evo Morales dijo: "algunas madres me plantean cómo hacer, tal vez en su imaginación, piensan tal vez como un ‘toque de queda’, no siempre al estilo militar, pero alguna medida", como una forma de evitar la delincuencia.



Galardonado con el Cóndor de los Andes, el clérigo español que adoptó la nacionalidad boliviana, sentenció que "entiendo que hayan toques de queda en situaciones más extremas, pero que sean los militares los que los pongan cuando les convenga, lo otro sería un desastre".



Ayer la diputada opositora Norma Píerola calificó de "dictador" a Morales, mientras que el alcalde Cochabamba, José María Leyes, señaló que tal vez ha tratado de hacer una rememoranza a los tiempos dictatoriales que, por supuesto, el pueblo boliviano no va a permitir".



Albó recordó el toque de queda fijado en 1979 por Alberto Natusch Busch. "Yo me paseaba cerca de la plaza Murillo, y yo les iba hablando a los soldados en quechua y aimara diciéndoles que por favor no disparen a la gente y había otros padres que estaban haciendo lo mismo. Y después me encontré un militar de mayor graduación y quise decirle lo mismo y me mandó a la mier...", comentó entre carcajadas.



"Hay otro tipo de golpes de Estado, antes eran con militares, ahora son consiguiendo que el poder judicial se politice y lo hacen a través de eso. Prefiero la democracia liberal antes de una dictadura. Se habían acabado los monos, todo era "pluri" y "multi", pero para que sea una ventaja tiene que ser "inter" y si no es de igual a igual, acceso al poder, de un lado al otro, estamos jodi...", explicó.



Concluyó señalando que "la mayoría de los toques de queda fueron en dictadura, no recuerdo alguno que haya sido en democracia. Depende de lo que entienda por democracia, si entiende la democracia liberal, tiene razón (Evo), tiene desventajas, mira a Estados Unidos y el desastre que hay ahí adentro, como lo que pasa en Brasil".