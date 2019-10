“El planeta está en riesgo, el capitalismo no tiene corazón”

Habla de lo que más le gusta: la defensa de los derechos de la naturaleza y la complementariedad entre sociedad y la Pachamama. El canciller David Choquehuanca se refiere a la conferencia que se desarrollará en Tiquipaya, entre el 10 y el 12 de octubre.



-¿Tiquipaya es el espacio idóneo para defender los derechos de la Madre Tierra?



Está llegando el canciller de Francia (Laurent Fabius) y muchas autoridades de otros gobiernos, eso demuestra la jerarquía del evento. Es el único espacio en el mundo donde se encuentran científicos, indígenas, partidos políticos donde puedan discutir de esta temática.



Las autoridades tienen sus encuentros, pero juntos todos ellos no existe otro espacio, por eso Bolivia ofrece este espacio. Tenemos más de 1.500 participantes internacionales acreditados (hasta ayer a las 18:00), se construyó el documento con la participación de más de 1.000 personas de manera virtual, en las 12 mesas se generó un debate virtual, ya tenemos los documentos y los responsables se reúnen para armar una base de documento.



- Bolivia logró liderazgo en esta temática, ¿qué propuesta llevará a París?



Nosotros hemos planteado al mundo el Vivir Bien, y la propia Iglesia católica identificó las causas del cambio climático, que es igual a la pobreza.



-¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Se llama capitalismo, la propia Iglesia lo dijo, que una de las causas de la pobreza es el capitalismo. Hay una crisis global del capitalismo y nosotros proponemos que en Francia se discutan las verdaderas causas del calentamiento global, porque si no atacamos las causas del calentamiento global será difícil generar para salvar nuestro planeta. Otro tema es justicia y Bolivia plantea que se instale un tribunal internacional de justicia climática, identificar a los responsables de los daños a la Madre Tierra.

-¿Estas propuestas serán llevadas en bloque a Francia o será una voz única?



Lo que queremos es que el presidente Evo Morales sea el portavoz, ya que no todos tienen palestra. Quisiéramos que un científico o un líder social hable en París. El presidente tendrá la palestra y será el portavoz de la preocupación y de las discusiones de Tiquipaya.



-¿Qué papel juega Bolivia en esta lucha?



Bolivia tiene responsabilidades porque jugó un papel importante desde Copenhague, ahí el presidente evitó que se imponga la decisión de unos cuantos.



-¿Encuentra avances en la política medioambiental desde Copenhague hasta París?



Sí, así es. Se lograron avances, se dieron pasos importantes. En Naciones Unidas se trabajaba la economía, se quería mercantilizar los bosques, nosotros lo rechazamos, pero también proponemos. Hemos propuesto el manejo sustentable de bosques para los que no están de acuerdo con la mercantilización de bosques, ahora las dos opciones están reconocidas en Naciones Unidas.

-¿Existen enemigos en la defensa de los derechos de la naturaleza?

En este tema no debería haber enemigos, deberíamos trabajar todos juntos, porque se trata de defender la vida, nuestro planeta está en riesgo, pero el capitalismo no tiene corazón, por eso hablamos de identificar las verdaderas causas, el capitalismo está al servicio del mercado, el nuevo patrón en el capitalismo se llama mercado, es quien fija los precios de nuestros productos. En el capitalismo vivimos la dictadura del dinero.



-¿La lucha es contra el capitalismo?



Es en defensa de la vida, esto para que los estados asumamos nuestras responsabilidades. Tenemos que empezar a querernos, a valorarnos, a dar valor a la vida por nuestros hijos. Hay una crisis global del capitalismo, la palabra desarrollo está en cuestión, entonces, por eso los líderes sociales cuando se reúnen en foros se pusieron de acuerdo en un lema: Otro mundo es posible, en este mundo ya no va, pero nosotros no lo vemos así, nosotros decimos: Nuestro mundo es posible, porque sabemos lo que queremos. El Pachakuti es el retorno a nuestro equilibrio, nosotros tenemos todo y tenemos que empezar a valorar lo que tenemos.



-¿Bolivia logró ese equilibrio, esa vida armónica entre gente y naturaleza?



Sí, hay una propuesta desde nuestra papa, nuestra oca, nuestra quinua. Hay una propuesta que es recogida por el presidente Evo Morales y planteada en Naciones Unidas. No solo se habla del planeta que no tiene vida, sino de nuestra Madre Tierra que siente, que tiene vida. Al principio decían acá que estábamos locos, pero poco a poco se tomó conciencia de lo que hacemos.



