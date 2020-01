Evo convoca a reuniones ante la demanda de Chile

"Más lueguito hablamos", afirmó el Canciller, David Choquehuanca, al excusarse de comentar el anuncio de Chile de demandar a Bolivia para que las aguas del Silala sea declaradas como un río internacional y no como un manantial, como sostiene el país. Participó de un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



A ese espacio llegó René Martínez, Secretario General de la Dirección de Defensa del manantial Silala, con quien el jefe de la diplomacia se reunirá. Se prevé además que el equipo que alista la demanda nacional ante La Haya por el uso "abusivo e ilícito" del afluente, se reúna junto al presidente Evo Morales.



Esta mañana la mandataria del vecino país, Michelle Bachelet, anunció que "Chile ha decidido demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el Silala, ellos insisten en que son aguas de un manantial, nosotros que es un río internacional. La demanda es para pedir que la Corte se pronuncie".



La agente chilena en La Haya, Ximena Fuentes, sostuvo que "cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia que nos va a demandar, y luego anuncia que dicha demanda demorará dos años en ser presentada, se traduce en una incertidumbre jurídica por un plazo de dos años en el que va a acusar a Chile de robar aguas del Silala".



Además. Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, expresidentes de Chile manifestaron su apoyo “sin reparos” la decisión del Gobierno de Bachelet, sosteniendo que se "ha tomado esta decisión después de constatar las reiteradas amenazas y advertencias emitidas por el Gobierno de Bolivia“.



En el país, se espera para horas de la tarde una respuesta oficial a la determinación chilena, aunque, en entrevista con EL DEBER, el Canciller Choquehuanca aseveró que "Chile dice que es un río internacional, nosotros no podemos aceptar eso".



En el caso nacional, el ministro sostiene que "en el tema Silala decidimos construir un acuerdo para determinar la naturaleza de las aguas, el documento dice que ‘en qué medida ha influenciado el caudal del agua las obras civiles realizadas’".



Sobre la acción chilena, su principal pedido es que la CIJ declare que "tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del rio Silala y que Bolivia tiene la obligación de "tomar todas las medidas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile".