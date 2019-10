Fusión de ritmos al estilo de Matamba

Es el turno de Matamba de dar vida al set del programa Tregua de Claves (sábados a las 22:00 por Cadena A) con la interpretación de entrañables clásicos en diferentes ritmos que se convierten en únicos en la voz del carismático cantante.



Bajo el cuidadoso ojo del productor musical y arreglista del programa, Dorian Méndez, en esta ocasión se podrán revivir exquisiteces musicales como Georgia on my mind, del legendario Ray Charles; para luego pasar a interpretar la Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra, pero en versión soul; y luego cambiar a ritmos latinos y entonar Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, en un acústico de percusión y guitarra. Después será el turno de Superstition, de Stevie Wonder; para cerrar la velada con el siempre recordado Bob Marley, y su himno Waiting in Vain, cantado en español.



Estos cinco temas serán parte del repertorio para este sábado, que también contará con la presencia del conductor y animador "Ronico" Cuéllar en la tertulia acostumbrada, quien junto a Matamba y el presentador del programa, Andrés Barba, compartirán puntos de vista y experiencias en torno al tema que los une: la cultura.



Es completo el programa para disfrutar de una producción visual y musical de alta calidad y con sello nacional, que se propone resaltar el talento cosechado en casa. Tregua de Claves se reprisa los domingos a las 22:00, para aquellos que se lo perdieron el sábado